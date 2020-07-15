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В России хотят увеличить границу возраста молодежи до 35 лет

В России хотят увеличить границу возраста молодежи до 35 лет

| 15 июл 2020 | 19:14

В Российской Федерации планируют поднять до 35 лет границу возраста молодежи. Об изменениях в законопроект о молодежной политике рассказывает «ТАСС» ссылаясь на первого зампредседателя комитета по соцполитике Совфеда Александра Варфоломеева.



Отмечается, что данные изменения разработаны согласно внесенным поправкам в Конституцию РФ. Отсюда следует, что после принятия законопроекта жители РФ в возрасте от 14 до 35 лет будут считаться молодежью. Данное нововведение также внесет изменения в возрастную границу молодой семьи – к ним теперь также отнесут 35-летних супругов. Сейчас молодежью считают группу лиц от 14 до 30 лет.

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«Говоря о содержании законопроектов, стоит обозначить такие: на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика. Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь» - это лица в возрасте от 14 до 35 лет», – заявил Александр Варфоломеев.
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Источник: gorobzor.ru

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