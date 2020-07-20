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Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии сохраняется масочный режим

Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии сохраняется масочный режим

Коронавирус в Башкирии | 20 июл 2020 | 12:03

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что масочный режим также сохраняется. Он рассказал об этом, 20 июля, на оперативном совещании.



Хабиров сообщил, что коронавирус не исчезает. В республике снижается количество смертей, но при этом ежедневно фиксируется несколько десятков заразившихся.

Он подчеркнул, что республике масочный режим в основном не соблюдается и сходит на нет. Он планирует организовать встречу чиновников, на которой будет принято решение о том, как убедить жителей, что в это время необходимо соблюдать социальную дистанцию, ходить в масках и беречь себя.

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Глава республики сказал, что необходимо собраться и обсудить этот вопрос. Где есть возможность, необходимо вернуться к соблюдению всех правил. При этом объяснять жителям мягко и без жестких принуждений о необходимости ношения масок. Также он обратил внимание, что в других странах уже идет вторая волна. Некоторые страны, которые в свое время открывались, сейчас закрываются на карантин. Необходимо этот период пройти, а это возможно только тогда, когда все будут соблюдать правила масочного режима.
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Источник: ufa1.ru

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