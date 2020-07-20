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Хабиров поручил уменьшить количество смертей на водоемах в Башкирии

Хабиров поручил уменьшить количество смертей на водоемах в Башкирии

| 20 июл 2020 | 13:08

Глава республики Радий Хабиров обратился к чиновникам с тем, что необходимо исправлять ситуацию с большим количеством смертей на водоемах в Башкирии. Он сказал об этом на совещании в правительстве.



Хабиров сказал, что 66 утопленников в масштабах региона или страны в целом - это может показаться, совсем мало, но это наш народ. Впереди еще летние месяцы, купаться люди будут. Как правило тонут в нетрезвом состоянии. Трагические случаи на воде происходят, также тонут дети. Поэтому необходимо эту ситуацию переломить.

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Кроме того, он отметил, что из-за пандемии COVID-19 в текущем году основная часть жителей отдыхает в Башкирии. Также увеличение числа трагических случаев на воде могло произойти из-за установившейся в республике аномальной жары.

Радий Фаритович отметил, что он неприятно удивлен тем, что не получается переломить ситуацию с утоплением. В этом году лето жаркое, в связи с этим на водоемах большое количество людей. Возросла нагрузка на республику и экологию. Необходимо проанализировать и сделать выводы.


Глава Башкирии обратился в главам муниципалитетов с тем, что нужно вести постоянную работу по организации оборудованных пляжей. Необходимо приложить не так много усилий, но жители будут благодарны.
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Источник: gorobzor.ru

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