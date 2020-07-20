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Хабиров рассказал, что с тревогой думает о новом учебном годе

Хабиров рассказал, что с тревогой думает о новом учебном годе

| 20 июл 2020 | 13:57

Глава Башкирии Радий Хабиров оценил ситуацию с коронавирусом в республике. По его словам, оснований для перехода на другой этап снятий ограничений нет. Такое заявление он сделал сегодня, 20 июля, на оперативном совещании в Правительстве РБ.

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Радий Хабиров, глава Башкирии:
«Коронавирус никуда не ушел, у нас в республике вновь взлетели цифры из-за психоневрологического диспансера, но очаг уже локализован. За этим надо смотреть. Предлагаю сохранить текущий режим. Безусловно, мы фиксируем, что масочный режим сходит на нет. Надо убеждать людей, что маски носить нужно. Я с большой тревогой думаю о новом учебном годе. Если цифры не пойдут вниз, то надо вводить коррективы до 1 сентября. Столько школьников на учебу пойдут. В некоторых странах вторая волна пошла уже. Нам надо пройти этот период»
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Источник: bash.news

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