В Башкирии примут закон о борьбе с хищением бюджетных средств

| 20 июл 2020 | 14:47

Депутаты Курултая поддержали данную инициативу в первом чтении. Как сегодня, 20 июля, пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, законопроектом вносится ясность в порядок работы контрольно-счетных органов, конкретизируются их полномочия, обязанности.







В том числе прописан порядок действий при обнаружении подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений, изъятия документов при пресечении данных противоправных действий, информирования руководства.

— Принятие соответствующего закона позволит сделать деятельность контрольно-счетных органов более слаженной и эффективной, обеспечит своевременное пресечение нарушений при расходовании бюджетных средств, — подытожил Толкачев.

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Чиновник отметил, что проектом закона предусмотрен порядок предоставления информации по запросам контрольно-счетных органов. Обязанность предоставлять такую информацию, необходимые документы и материалы предусмотрена не только для органов местного самоуправления и организаций, но и для республиканских органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами.Окончательное решение по проекту закона парламент планирует принять в период осенней сессии.