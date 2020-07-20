Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии примут закон о борьбе с хищением бюджетных средств

В Башкирии примут закон о борьбе с хищением бюджетных средств

В Башкирии примут закон о борьбе с хищением бюджетных средств

| 20 июл 2020 | 14:47

Депутаты Курултая поддержали данную инициативу в первом чтении. Как сегодня, 20 июля, пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, законопроектом вносится ясность в порядок работы контрольно-счетных органов, конкретизируются их полномочия, обязанности.



В том числе прописан порядок действий при обнаружении подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений, изъятия документов при пресечении данных противоправных действий, информирования руководства.

— Принятие соответствующего закона позволит сделать деятельность контрольно-счетных органов более слаженной и эффективной, обеспечит своевременное пресечение нарушений при расходовании бюджетных средств, — подытожил Толкачев.
В Башкирии депутаты приняли закон, который ужесточает требования к опекунам

Читайте также:

В Башкирии депутаты приняли закон, который ужесточает требования к опекунам
Чиновник отметил, что проектом закона предусмотрен порядок предоставления информации по запросам контрольно-счетных органов. Обязанность предоставлять такую информацию, необходимые документы и материалы предусмотрена не только для органов местного самоуправления и организаций, но и для республиканских органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Окончательное решение по проекту закона парламент планирует принять в период осенней сессии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями
Политика
В Башкирии усилят контроль за детскими лагерями
В Башкирии хотят увеличить средства на приобретение жилья инвалидам и детям-сиротам
Экономика
В Башкирии хотят увеличить средства на приобретение жилья инвалидам и детям-сиротам
В Башкирии разрешат проводить митинги возле зданий органов власти
Политика
В Башкирии разрешат проводить митинги возле зданий органов власти
В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками
Политика
В Башкирии предложили по-новому бороться с нелегальными перевозчиками
Рамиль Искужин покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии
Политика
Рамиль Искужин покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
Человек и закон
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
Предпринимателей Башкирии предупредили о переходе на онлайн-кассы
Общество
Предпринимателей Башкирии предупредили о переходе на онлайн-кассы
В Башкирии для встреч депутатов с избирателями отведут спецместа
Общество
В Башкирии для встреч депутатов с избирателями отведут спецместа
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: