Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Владимир Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

Владимир Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

Владимир Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

| 20 июл 2020 | 18:06

Президент РФ Владимир Путин согласился перенести проведение акции «Бессмертный полк» на следующий, 2021, год. Об этом он рассказал во время общения с крымскими рабочими судостроительного завода "Залив". Он считает, что сейчас это единственное верное решение. 



Владимир Путин, президент РФ:

"Как бы нам не хотелось провести акцию в этом году, но придется перенести мероприятие на следующий год. Обещаю, что "Бессмертный полк" пройдет широко, мощно, по достоинству, красиво", - сказал глава государства. 
Обманутые уфимские дольщики на Красной площади попросили у Путина помощи

Читайте также:

Обманутые уфимские дольщики на Красной площади попросили у Путина помощи
Ранее сообщалось, что Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год. Глава государства Владимир Путин подписал указ о переносе VI Всемирной фольклориады. 
 Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: bash.news
Фото: pixabay.com

Читайте также

Продлен срок выплат премий медикам за работу с больными коронавирусом
Экономика
Продлен срок выплат премий медикам за работу с больными коронавирусом
Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год
Культура
Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год
Стало известно, как будут индексироваться пенсии военных в России
Экономика
Стало известно, как будут индексироваться пенсии военных в России
Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате
Политика
Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате
Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом
Политика
Зеленский утвердительно ответил, что Путин является для него врагом
Путин повысил в звании министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева
Политика
Путин повысил в звании министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева
Рустэм Хамитов: «Решение о проведении Фольклориады в Уфе является признанием вклада Башкортостана в развитие межнационального согласия»
Политика
Рустэм Хамитов: «Решение о проведении Фольклориады в Уфе является признанием вклада Башкортостана в развитие межнационального согласия»
Владимир Путин попытался успокоить плачущую девочку на церемонии вручения ордена «Родительская слава» в Кремле
Общество / Это интересно
Владимир Путин попытался успокоить плачущую девочку на церемонии вручения ордена «Родительская слава» в Кремле
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: