Владимир Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

| 20 июл 2020 | 18:06

Президент РФ Владимир Путин согласился перенести проведение акции «Бессмертный полк» на следующий, 2021, год. Об этом он рассказал во время общения с крымскими рабочими судостроительного завода "Залив". Он считает, что сейчас это единственное верное решение.







Владимир Путин, президент РФ:

"Как бы нам не хотелось провести акцию в этом году, но придется перенести мероприятие на следующий год. Обещаю, что "Бессмертный полк" пройдет широко, мощно, по достоинству, красиво", - сказал глава государства.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин перенес проведение VI Всемирной фольклориады на 2021 год. Глава государства Владимир Путин подписал указ о переносе VI Всемирной фольклориады.





Фото: pixabay.com