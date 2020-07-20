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Владимир Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
| 20 июл 2020 | 18:06
Президент РФ Владимир Путин согласился перенести проведение акции «Бессмертный полк» на следующий, 2021, год. Об этом он рассказал во время общения с крымскими рабочими судостроительного завода "Залив". Он считает, что сейчас это единственное верное решение.
Владимир Путин, президент РФ:
"Как бы нам не хотелось провести акцию в этом году, но придется перенести мероприятие на следующий год. Обещаю, что "Бессмертный полк" пройдет широко, мощно, по достоинству, красиво", - сказал глава государства.