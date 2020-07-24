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В Башкирии Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

В Башкирии Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 24 июл 2020 | 19:12

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Новая редакция документа опубликована на сайте правовой информации.



Согласно внесенным изменениям, на территории Башкирии сохраняется обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 9 августа 2020 года, а также 14-дневный карантин для прибывших в регион из зарубежных стран.

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Также теперь оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции будет принимать решение о возобновлении работ детских профилакторий, санаторно-оздоровительных и пришкольных лагерей, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве Башкирии решили не открывать детские лагеря до 2021 года.

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Источник: gorobzor.ru

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