В Башкирии Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Новая редакция документа опубликована на сайте правовой информации.
Согласно внесенным изменениям, на территории Башкирии сохраняется обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 9 августа 2020 года, а также 14-дневный карантин для прибывших в регион из зарубежных стран.
Также теперь оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции будет принимать решение о возобновлении работ детских профилакторий, санаторно-оздоровительных и пришкольных лагерей, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.