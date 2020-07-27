"Это какой-то бич": Хабирова возмутило увеличение количества нетрезвых водителей

| 27 июл 2020 | 10:37

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился возросшим количеством нетрезвых водителей. Об этом он заявил на оперативном совещании.







«1685 человек задержали в алкогольном состоянии [за месяц]. Вообще это такие цифры, очень и очень плохие. Это какой-то бич, я по-другому не назову», – сказал Хабиров.



Также руководитель республики отметил, что во время режима самоизоляции жители республики мало передвигались на автомобилях, реже попадались нетрезвые водители. Сейчас же это количество резко возросло.

«Собирайтесь вместе с ГИБДД и продумывайте комплексный план мероприятий. И снижайте, это же с ума сойти можно. Я могу так констатировать, что в республике расслабились люди. Вы же помните, когда ввели ограничительные меры, люди как боялись. Сейчас ничего не боятся, получается. Ни лишения прав не боятся, ни штрафов больших не боятся. Распустились, и этим надо заниматься. Это очень тревожащие цифры», – поручил Радий Хабиров председателю Госкомтранса Алану Марзаеву.

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