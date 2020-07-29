Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов зарегистрировался в ЦИК и сложил полномочия

Уфа | 29 июл 2020 | 16:42

Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов сегодня, 29 июля, зарегистрировался в кандидаты Курултая Башкирии от партии «Единая Россия». Хусаинов претендует на кресло депутата по Новиковскому избирательному округу №4 в Уфе.







По информации «КП-Уфа», сейчас вице-мэр обязан взять отпуск и сложить полномочия сити-менеджера. Отпуск будет продолжаться до итогов голосования, если Салавата Хусаинова изберут депутатом, то он официально подаст в отставку.

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Фото: скрин видео

Напомним, об отставке вице-мэра стало известно 23 июня. В пресс-службе «Единой России» сообщали, что по предварительному голосованию Салават Хусаинов вышел в лидеры с 74,8 процента голосов.