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Хабиров показал беспорядок на своем рабочем столе

Хабиров показал беспорядок на своем рабочем столе

| 30 июл 2020 | 20:15

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров показал свое рабочее место. Фотографией руководитель региона поделился на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

«Может, кому-то интересно, что у меня на столе под конец рабочего дня», — подписал пост Глава Башкирии.

На рабочем столе Радия Хабирова находится книга О.Б. Озерова «Карим Хакимов: летопись жизни», портрет любимой супруги, чашка кофе, экспандер для рук, а также рабочие документы и принадлежности. Однако, несмотря на беспорядок, все лежит довольно-таки аккуратно.

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Источник: bash.news

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