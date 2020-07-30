Хабиров показал беспорядок на своем рабочем столе

| 30 июл 2020 | 20:15

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров показал свое рабочее место. Фотографией руководитель региона поделился на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте".



«Может, кому-то интересно, что у меня на столе под конец рабочего дня», — подписал пост Глава Башкирии.



На рабочем столе Радия Хабирова находится книга О.Б. Озерова «Карим Хакимов: летопись жизни», портрет любимой супруги, чашка кофе, экспандер для рук, а также рабочие документы и принадлежности. Однако, несмотря на беспорядок, все лежит довольно-таки аккуратно.



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