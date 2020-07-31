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Владимир Путин подписал закон о дополнительном выходном дне
| 31 июл 2020 | 23:03
У россиян появится еще один выходной день. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Один раз в год у граждан старше 40 лет будет возможность взять дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Ранее по Трудовому кодексу работникам разрешалось воспользоваться выходным днем для проверки здоровья раз в три года.
Чтобы подтвердить уважительную причину отсутствия на рабочем месте, работнику, возможно, придется предоставить справку из поликлиники. Но работодатель может и не запросить документ, если необходимость предоставления справки не прописана в нормативном акте.