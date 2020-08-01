| 01 авг 2020 | 11:10

В пресс-службе главы республики рассказали, что в Башкирии будет создан институт уполномоченного по правам ветеранов. Данный вопрос был рассмотрен в ходе встречи в Конгресс-холле «Торатау» Радия Хабирова с ветеранами Воздушно-десантных войск РФ.



Идея создания института поступила от сопредседателя региональной общественной организации «Ветеран РБ», ветерана боевых действий на Северном Кавказе Радика Габидуллина.







Отметим, что Хабиров поддержал инициативу, но при этом выдвинул условие, согласно которому ведущие ветеранские организации Башкирии должны предложить единого кандидата, который займёт почётную должность уполномоченного. В свою очередь глава региона считает, что штаб-квартирой уполномоченного может стать Дом офицеров в Уфе, который будет отремонтирован уже в следующем году. После этого в здании можно будет разместить базу для собрания общественных военно-патриотических объединений Башкирии.

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Фото: скриншот видео

Радий Хабиров также отметил, что на сегодняшний день существует проблема патриотического воспитания молодёжи, поэтому так важно наладить взаимодействие людей, достойно служивших стране с молодыми, которым они смогут показать положительный пример.