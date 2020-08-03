В Башкирии водителей, попавшихся пьяными за рулем, будут показывать по телевизору

| 03 авг 2020 | 12:51

Во время оперативного совещания в Правительстве Башкирии с докладом выступил председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Алан Марзаев. Он объяснил, что основными причинами ДТП по-прежнему остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение ПДД и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.







— Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2064 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Что составило за неделю 379 человек, в том числе за выходные задержано 24 пьяных водителя, — рассказал Алан Марзаев.

— Люди считают, что ездить в таком состоянии можно. Их нужно очень жестоко наказывать. Коллеги говорят, что как только материалы попадают в суд, они жестко и беспощадно лишают прав. За этим все-равно нужно посматривать, чтобы у нас цикл решения этой проблемы работал – задержание, штраф, наказание административное. Пока цифры плохие. Да, ужесточили и ловите больше, но в какой-то момент и это сойдет на нет. Надо заниматься пропагандой трезвого вождения. Думаю, если на то пошло, нужно туда, где стоят посты, привлечь телевизионщиков. Пусть снимают их, показывают пьяные лица. Ведь, на самом деле, это потенциальные убийцы, — подчеркнул Радий Хабиров.

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