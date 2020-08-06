В Башкирии депутаты возьмут шефство над одиноко проживающими ветеранами войны

| 06 авг 2020 | 16:22

Депутаты Госсобрания и муниципальных Советов от партии «Единая Россия» организуют патронаж над одиноко проживающими ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.







– У каждого ветерана, который нуждается в помощи, должен быть номер телефона депутата, чтобы он мог в любой день к нему обратиться, – написал спикер республиканского парламента. – Конечно, в первую очередь это касается тех, кто остался в одиночестве, без поддержки родных и близких. Таких ветеранов в республике немало, около двухсот. Силами депутатов Государственного Собрания и муниципальных Советов можно организовать полноценное кураторство.



По словам Константина Толкачева, депутаты знают всех ветеранов в своих избирательных округах, периодически навещают их и поздравляют с праздниками, но взаимодействие должно быть поставлено на постоянную, системную основу.

– Ввиду преклонного возраста ветеранам регулярно требуется помощь, причем не только материальная, – отметил Председатель парламента. – Съездить в больницу, помочь в решении бытовых вопросов, даже просто узнать, как дела, поговорить – для одиноких пожилых людей это очень важно.

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В настоящее время социальные службы ведут сбор информации об адресах и условиях проживания участников Великой Отечественной войны.