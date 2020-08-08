Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии за отсутствие масок могут выгнать из автобуса, без перчаток - из МФЦ

В Башкирии за отсутствие масок могут выгнать из автобуса, без перчаток - из МФЦ

В Башкирии за отсутствие масок могут выгнать из автобуса, без перчаток - из МФЦ

Коронавирус в Башкирии | 08 авг 2020 | 08:41

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности, принятый для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Теперь из транспортных предприятий и организаций в местах массового скопления совершенно законно могут изгонять людей без масок, а из МФЦ, магазинов и банков еще и тех, кто пришел без перчаток.



Согласно документу, теперь все предприятия, работающие с людьми, в том числе и транспортные, должны ежедневно проводить дезинфекцию и вывешивать на всеобщее обозрение объявления об опасности ковида. Кроме того, они должны отказывать в допуске или обслуживании тем, кто не носит масок. Также государственные и частные перевозчики обязаны обеспечить наличие в салонах своих автобусов, трамваев, троллейбусов и такси дезинфицирующих средств.

Двух медиков перинатального центра в Башкирии оштрафовали за распространение коронавируса

Читайте также:

Двух медиков перинатального центра в Башкирии оштрафовали за распространение коронавируса
А в любой магазин, финансовое учреждение или МФЦ люди обязаны являться не только в масках, но и в перчатках. В случае, если клиент или пассажир не будет иметь средств индивидуальной защиты, его могут выставить вон на законных основаниях.

Напомним, на днях Уфе из городского автобуса пассажиры изгнали девушку, зашедшую в салон без маски. Одна из пассажирок автобуса потребовала, чтобы нарушительница эпидрежима покинула салон и даже, выставляя из автобуса, придала ей ускорение ногой.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: