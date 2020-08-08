В Башкирии за отсутствие масок могут выгнать из автобуса, без перчаток - из МФЦ

Коронавирус в Башкирии | 08 авг 2020 | 08:41

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности, принятый для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Теперь из транспортных предприятий и организаций в местах массового скопления совершенно законно могут изгонять людей без масок, а из МФЦ, магазинов и банков еще и тех, кто пришел без перчаток.







Согласно документу, теперь все предприятия, работающие с людьми, в том числе и транспортные, должны ежедневно проводить дезинфекцию и вывешивать на всеобщее обозрение объявления об опасности ковида. Кроме того, они должны отказывать в допуске или обслуживании тем, кто не носит масок. Также государственные и частные перевозчики обязаны обеспечить наличие в салонах своих автобусов, трамваев, троллейбусов и такси дезинфицирующих средств.

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А в любой магазин, финансовое учреждение или МФЦ люди обязаны являться не только в масках, но и в перчатках. В случае, если клиент или пассажир не будет иметь средств индивидуальной защиты, его могут выставить вон на законных основаниях.Напомним, на днях Уфе из городского автобуса пассажиры изгнали девушку, зашедшую в салон без маски. Одна из пассажирок автобуса потребовала, чтобы нарушительница эпидрежима покинула салон и даже, выставляя из автобуса, придала ей ускорение ногой.