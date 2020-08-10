Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о ситуации с коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 10 авг 2020 | 10:48
Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом и пневмонией в нашем регионе. Информация прозвучала в ходе оперативного совещания в правительстве РБ.
— Совершенно точно мы вышли на стабильную фазу, от которой мы пойдем либо вниз, либо вверх — все зависит от нас самих. Очень хороший показатель, которого я давно ждал — снижение количество пневмоний. Снижение за эту неделю существенное, причем количество выздоровевших превышает количество заболевших — это хороший индикатор ситуации, — констатировал Глава Башкирии. — Поэтому, коллеги, соблюдаем простейшие правила — масочный режим, социальное дистанцирование, минимизация крупных скоплений людей, — то, о чем с каждым из вас я уже говорил. Положительное движение по пневмонии, то, что она идет на спад — прежде всего, благодаря осуществлению вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Мелеузовском районе, несмотря на пандемию коронавируса, работали два детских лагеря.
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