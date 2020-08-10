Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о ситуации с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 10 авг 2020 | 10:48

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом и пневмонией в нашем регионе. Информация прозвучала в ходе оперативного совещания в правительстве РБ.







— Совершенно точно мы вышли на стабильную фазу, от которой мы пойдем либо вниз, либо вверх — все зависит от нас самих. Очень хороший показатель, которого я давно ждал — снижение количество пневмоний. Снижение за эту неделю существенное, причем количество выздоровевших превышает количество заболевших — это хороший индикатор ситуации, — констатировал Глава Башкирии. — Поэтому, коллеги, соблюдаем простейшие правила — масочный режим, социальное дистанцирование, минимизация крупных скоплений людей, — то, о чем с каждым из вас я уже говорил. Положительное движение по пневмонии, то, что она идет на спад — прежде всего, благодаря осуществлению вакцинации.

— Нужно завершить вакцинацию по пневмококку и начинать думать, как будет проходить подготовка к вакцинации от гриппа, — поручил Радий Хабиров. — К середине сентября у нас должна быть вакцина от гриппа. Это большая история, здесь очень важно грамотное разъяснение необходимости вакцинации, чтобы пройти осенне-зимний эпидемиологический период спокойно. В целом молодцы, спасибо большое, двигаемся дальше.









Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин, на текущий момент от пневмококка уже вакцинировано 72 процента от заявленного количества жителей. К 20 августа вакцинация будет завершена.Также руководитель региона поручил Минздраву «держать определенный коечный фонд».

Ранее сообщалось, что в Мелеузовском районе, несмотря на пандемию коронавируса, работали два детских лагеря.

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