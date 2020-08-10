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В Башкирии могут запретить работу передвижных зоопарков

В Башкирии могут запретить работу передвижных зоопарков

| 10 авг 2020 | 11:31

В Башкортостане намерены запретить работы передвижные зоопарков. Глава республики дал поручение своей Администрации проработать этот вопрос. Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в Правительстве региона.



«Мне в течении недели представьте предложения. Это общепринятая позиция, общечеловеческая. Прошу подробно изучить вопрос о том, что такое передвижной зоопарк. Я знаю, что и на федеральном уровне этот вопрос поднимался. Предпринимаются постоянно попытки запрета. Потому что там животным плохо. Я прошу в течении недели представить предложения. Цель — надо посмотреть насколько мы можем сделать так, чтобы они к нам не заезжали. Возможно, это даст начало тому, чтобы это сворачивалось. В цивилизованных странах этого уже нет. В республике у нас такого быть не должно», — отметил Глава республики.

Кроме того, он дал поручение начать прорабатывать вопрос о строительстве в Уфе большого зоопарка.
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Источник: gtrk.tv

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