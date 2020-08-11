Азат Бадранов назначен на должность вице-премьера правительства Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в социальных сетях о новом кадровом назначении. Руководитель региона решил сообщить лично о назначении вице-премьера.
«Вообще, в практике ведения моих соцсетей я никогда не писал о назначениях и кадровых решениях. Но сегодня решил сделать исключение. Поясню, зачем это делаю. С сегодняшнего дня должность вице-премьера правительства РБ займет Азат Бадранов», – проинформировал Хабиров.
По его словам, Бадранов будет курировать межнациональные и межконфессиональные отношения, сохранение межнационального многообразия - языков, культур, традиций и т.д.
Глава Башкирии отметил, что принял такое решение, так как нужны дополнительные усилия, чтобы «сохранить единство», отметив, что согласие находится под ударом со стороны тех, кто пытается «спекулировать на этой проблематике в своих бизнес-, политических и прочих интересах».
«Очень верю, что Азат, еще молодой человек, но любящий родину, имеющий опыт публичной работы и уже обладающий большим авторитетом в республике, сможет достойно выполнить эту миссию», – завершил мысль руководитель региона.