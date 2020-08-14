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В ряде районов Башкирии из-за засухи введен режим ЧС

В ряде районов Башкирии из-за засухи введен режим ЧС

| 14 авг 2020 | 15:20

Глава региона Радий Хабиров распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации до 20 августа сразу в нескольких районах Башкирии. В первую очередь это связано с последствиями сильной засухи. 

На протяжении нескольких недель в регионе стояла страшная страшная. Столбик термометра поднимался до +38 в тени, а уж если говорить о температуре на солнце, то то в этих случаях были совершенно запредельные показатели. 



За время режима ЧС Минсельхоз Башкирии должен максимально точно подсчитать и возместить нанесенный ущерб. Администрациям районов предписано смягчить последствия засухи. 

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Список районов, в которых введен режим ЧС: Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зилаирский, Зианчуринский, Куюргазинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Салаватский, Учалинский, а также город Кумертау.
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Источник: bash.news

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