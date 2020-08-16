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Хабиров предложил защитникам Куштау найти компромисс

Хабиров предложил защитникам Куштау найти компромисс

Ишимбайский район | 16 авг 2020 | 20:04

Сегодня, 16 августа, Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау. В ходе встречи руководителю региона удалось договориться с экологическими активистами.



— БСК сегодня с горы уходит, и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто ни зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау, — прокомментировал руководитель республики.

Также Радий Хабиров поддержал инициативу о создании Общественного совета по стерлитамакским шиханам, предложив лидерам экоактивистов принять участие в первом заседании совета (мероприятие состоится уже завтра).

Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау

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Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау
Глава Башкирии согласился с требованием защитников горы касательно того, что «Сода» должна убрать за собой весь строительный и бытовой мусор, образовавшийся в ходе хозяйственной деятельности предприятия на горе Куштау.
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Источник: i-gazeta.com

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