Хабиров предложил защитникам Куштау найти компромисс

Сегодня, 16 августа, Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил перед защитниками Куштау. В ходе встречи руководителю региона удалось договориться с экологическими активистами.
— БСК сегодня с горы уходит, и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто ни зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау, — прокомментировал руководитель республики.
Также Радий Хабиров поддержал инициативу о создании Общественного совета по стерлитамакским шиханам, предложив лидерам экоактивистов принять участие в первом заседании совета (мероприятие состоится уже завтра).
Глава Башкирии согласился с требованием защитников горы касательно того, что «Сода» должна убрать за собой весь строительный и бытовой мусор, образовавшийся в ходе хозяйственной деятельности предприятия на горе Куштау. Читать дальше...