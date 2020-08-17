"Это будет предметом серьезного разбирательства": Хабиров прокомментировал свое решение по шихану Куштау
| 17 авг 2020 | 10:17
Сегодня, 17 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг разработки шихана Куштау.
«Вы знаете, что предприятие БСК пыталось приступить к разработке шихана Куштау, но они встретили довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау. Это начало превращаться в довольно сильное столкновение, при чем столкновение уже привело к тому что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это не допустимо. То, что касается нападения на сотрудников внутренних дел – это будет предметом серьезного разбирательства. Я попрошу министерство здравоохранения: посмотрите, там два сотрудника в больнице, и вообще посмотрите, есть ли там участники. Внимание оказать всем. Там свалка была большая никому не нужная. Мне пришлось выехать туда на гору, и буквально на горе мы приняли решение, что гору надо освободить», - сказал он.
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Напомним, вчера руководитель региона приехал к протестующим у Куштау.