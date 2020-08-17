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"Это будет предметом серьезного разбирательства": Хабиров прокомментировал свое решение по шихану Куштау

"Это будет предметом серьезного разбирательства": Хабиров прокомментировал свое решение по шихану Куштау

| 17 авг 2020 | 10:17

Сегодня, 17 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг разработки шихана Куштау.



«Вы знаете, что предприятие БСК пыталось приступить к разработке шихана Куштау, но они встретили довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау. Это начало превращаться в довольно сильное столкновение, при чем столкновение уже привело к тому что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это не допустимо. То, что касается нападения на сотрудников внутренних дел – это будет предметом серьезного разбирательства. Я попрошу министерство здравоохранения: посмотрите, там два сотрудника в больнице, и вообще посмотрите, есть ли там участники. Внимание оказать всем. Там свалка была большая никому не нужная. Мне пришлось выехать туда на гору, и буквально на горе мы приняли решение, что гору надо освободить», - сказал он.

О чем говорил Хабиров на встрече с защитниками Куштау

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О чем говорил Хабиров на встрече с защитниками Куштау
При этом Радий Хабиров отметил, что он благодарен сторонам конфликта за то, что они освободили гору и пошли на диалог. Судьба горы Куштау будет решена позже на мирным путем, подчеркнул глава.

Напомним, вчера руководитель региона приехал к протестующим у Куштау.

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Источник: gorobzor.ru

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