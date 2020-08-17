Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Лидер "Справедливой России" призвал к цивилизованному решению вопроса по Куштау

Лидер "Справедливой России" призвал к цивилизованному решению вопроса по Куштау

Лидер "Справедливой России" призвал к цивилизованному решению вопроса по Куштау

| 17 авг 2020 | 10:26

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов призвал власти Башкирии к цивилизованному решению вопроса о целесообразности добычи соды на горе Куштау:



– Гора Куштау – природный памятник не только Башкирии, но и всей России. Шиханы формируют неповторимый природный облик республики. Это одно из настоящих мест силы, которое испокон веков помогало башкирскому народу переживать невзгоды, восстанавливать жизненную энергию, черпать творческое вдохновение. К сожалению, годы рыночной "золотой лихорадки" вызвали у многих людей помутнение рассудка.

Понимаю и защитников природного памятника, и рабочих содовой компании, опасающихся за свои рабочие места. Вместе с тем, применение насилия к защитникам Куштау, вовлечение в конфликт правоохранительных органов считаю неприемлемым. Подобные вопросы нужно обсуждать на площадке Государственного Собрания-Курултая и Общественной палаты Республики Башкортостан.

"Это будет предметом серьезного разбирательства": Хабиров прокомментировал свое решение по шихану Куштау

Читайте также:

"Это будет предметом серьезного разбирательства": Хабиров прокомментировал свое решение по шихану Куштау
Полагаю, что вопрос о целесообразности разработки соды в этом месте должен быть ещё раз внимательно изучен. Направлю обращение по этому вопросу в Росприроднадзор.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: spravedlivo.ru
Фото: duma.gov.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: