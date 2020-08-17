Лидер "Справедливой России" призвал к цивилизованному решению вопроса по Куштау

| 17 авг 2020 | 10:26

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов призвал власти Башкирии к цивилизованному решению вопроса о целесообразности добычи соды на горе Куштау:







– Гора Куштау – природный памятник не только Башкирии, но и всей России. Шиханы формируют неповторимый природный облик республики. Это одно из настоящих мест силы, которое испокон веков помогало башкирскому народу переживать невзгоды, восстанавливать жизненную энергию, черпать творческое вдохновение. К сожалению, годы рыночной "золотой лихорадки" вызвали у многих людей помутнение рассудка.



Понимаю и защитников природного памятника, и рабочих содовой компании, опасающихся за свои рабочие места. Вместе с тем, применение насилия к защитникам Куштау, вовлечение в конфликт правоохранительных органов считаю неприемлемым. Подобные вопросы нужно обсуждать на площадке Государственного Собрания-Курултая и Общественной палаты Республики Башкортостан.

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Фото: duma.gov.ru

Полагаю, что вопрос о целесообразности разработки соды в этом месте должен быть ещё раз внимательно изучен. Направлю обращение по этому вопросу в Росприроднадзор.