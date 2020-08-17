Хабиров рассказал о возможности перехода ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

Коронавирус в Башкирии | 17 авг 2020 | 10:35

На оперативном совещании в правительстве РБ заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова сообщила актуальную информацию о распространении коронавируса в регионе. В Башкирии зарегистрировано 7340 случаев – прирост за сутки составил 38.







115 человек остаются в больницах. В их числе 10 тяжелобольных, трое на ИВЛ. 685 человек продолжают домашнее лечение. 6513 человек выписались за время пандемии. Пандемия унесла жизни 27 граждан. Также Ирина Кононова отметила, что сегодня, 17 августа, в республику вернутся врачи из Кыргызстана.

— У меня чувство гордости за наших медиков и медицину. Мы сами находимся в непростой ситуации, но у нас есть силы помогать нашим коллегам, — отметил Радий Хабиров. — Мы подходим к 1 сентября, надо подумать, у нас появились тенденции перехода ко второму этапу. Завтра проведу заседание оперативного штаб, хочу внимательно поспрашивать. До 1 сентября давайте прожмем ситуацию. Надо выйти с запасом. Впереди сложный эпидемиологический сезон. Самая страшная ошибка, которую мы можем допустить – госпитализация ковидных и ОРВИ в одну кучу. Нужно думать о коечном фонде.

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