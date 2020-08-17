Хабиров попросил глав муниципалитетов лично следить за здоровьем детей и педагогов

| 17 авг 2020 | 11:43

В заключение оперативного совещания Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к руководителям муниципалитетов по поводу грядущего нового учебного года. Руководитель республики признался, что обеспокоен тем, что ожидается традиционный рост заболеваемости.







Поэтому он попросил глав муниципалитетов лично следить за здоровьем детей и педагогов. Также ожидается встреча с ректорами вузов. Кроме того, Радий Хабиров напомнил о появлении в учреждениях медицинских инспекторов – БГМУ поделился несколькими сотнями своих студентов. Они будут работать в 490 школах. А проживание и питание инспекторов – тоже забота глав муниципалитетов. Но самая главная задача правительства – защитить учителей от пандемии.

— Я очень тревожусь за 1 сентября и первые три недели. Мы ждем сложный эпидемиологический сезон – ОРВИ, пневмонии, гриппы. Вы вспомните, что у нас в декабре-феврале целые школы неделями не работают. В Уфе карантин по 2 недели. А это еще все накладывается на то, что у нас карантин, — признался Радий Хабиров. — Мы не очень, откровенно говоря, переживаем, что дети будут болеть. Они болеют ковидом бессимптомно, но они являются источником инфекции. Я переживаю, что перекосим учителей. Дети, у которых есть хронические заболевания или тяжелобольные, остаются на дистанционном обучении.

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