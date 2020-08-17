Хабиров рассказал, как будет проходить обучение школьников с 1 сентября 2020 года

| 17 авг 2020 | 12:42

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях рассказал, как будет проходить обучение школьников с начала учебного года. Политик еще раз подтвердил, что ученики вновь начнут обучаться в очной форме. Между тем введена кабинетная система, согласно которой школьники будут оставаться в одном и том же кабинете, кроме уроков по нескольким предметам.







Отмечается, что все запасные входы должны быть открыты, проветривание, дезинфекция помещений обязательна. Также Радий Хабиров сообщил о сокращении уроков на 5 минут. По его словам, это не должно повлиять на качество образования.

«Мы приняли решение – с 1 сентября сядем за парты в школах. Конечно, решение это не простое. Предусматриваем ряд мер. Вводим кабинетную систему, ходить из класса в класс, как раньше, не надо будет. Исключение – физкультура, физика, химия, информатика, технология. Будут плавающие перемены. Для всех взрослых в школах – строгий масочный режим. <..> Обязательно – по графику проветривание классов и коридоров, обработка их дезинфицирующими средствами. В местах массового пребывания детей – в столовых, спортзале, коридорах - установим рециркуляторы воздуха. В каждой школе перед началом уроков обязательно будем измерять температуру. Тем, кого возят на уроки, температуру будут измерять перед посадкой в школьные автобусы. Очень важный момент – мы сокращаем уроки на 5 минут. При этом постараемся, чтобы на учебных программах это не отразилось. Конечно, будем требовать соблюдать и социальную дистанцию», — сообщил руководитель республики.

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