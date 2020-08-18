Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау

| 18 авг 2020 | 09:06

В понедельник вечером состоялась неформальная встреча главы республики Радия Хабирова с защитниками горы Куштау от промышленной разработки. Разговор продолжался два часа, но в сухом остатке заявление руководителя региона: «Мы зашли в довольно серьезный кризис, и мы вместе должны найти из него выход».







Кроме ребят, которые последние две недели находились в палаточном лагере у подножия шихана, в Белый дом пришли ученые, настаивавшие на разработке другого месторождения, журналисты, проявившие себя в защите горы, и члены совета по правам человека при главе РБ, выступавшие модераторами от имени протестующих.

- Самое страшное, что меня пугает, это то что мы раскалываемся, – признался глава РБ. – Я очень жалею, что конфликт произошел. Конфликт на Куштау - это мировоззренческий раскол в обществе, который необходимо лечить.

- Мое видение: сторонники Куштау в основном искренние люди, которые любят и гору, и природу. Но не все, - рассказал руководитель республики. - Но есть и работники «Соды», нужно, чтобы предприятие работало. Нужно думать и о них. Надо вместе, независимо от того, как вы ко мне относитесь, найти решение.

- Для меня Торатау была священной горой, я костьми готов был за нее лечь, а со стороны «БСК» было давление - они настойчиво предлагали отдать Торатау, - поведал г-н Хабиров. - Поэтому, когда зашла речь о решении сырьевой проблемы для содовой компании, я подумал о разработке Куштау. Я действительно думал, что передача Куштау - достойный компромисс.

- Красивая гора, но не более, хотя теперь я на нее смотрю через призму отношения к ней жителей республики, - пояснил он. - Но так устроено человеческое общество, что иногда приходится чем-то жертвовать, чтобы вести хозяйственную деятельность и кормить семьи. Теперь я увидел, что Куштау объединил очень много людей, которые искренне переживают за природу.

- Жители республики хотят сохранить гору, - объяснял он. - Если нам удастся создать комиссию, которой удастся договориться, это и будет компромисс. Я понимаю, что значит гора для людей, которые искренне любят республику.

- Если есть доказательства, что кто-то из них ударил женщину или ребенка, то это другой вопрос, такой человек вылетит сразу, я наведу порядок, - пообещал глава РБ и попросил предоставить видео самодурства, напомнив, что и активисты «действовали весьма жестко». - Я видел, как омоновцы и защитники горы сначала ожесточенно дрались, а потом чуть ли не обнимались. Я вообще считаю, что хорошая дружба начинается с хорошей драки. Но, если у вас другая точка зрения, никто не мешает обратиться в прокуратуру, где проведут проверку и выяснят, действительно ли был нарушен закон. Я думаю, что для прокуратуры предстоит непростой период.









По словам г-на Хабирова, «ситуация на Куштау абсолютно выходила из-под контроля», а потому состоялся этот диалог с общественниками. За два часа всем собравшимся удалось выговориться, а некоторым даже по несколько раз, но в итоге к общему знаменателю так и не пришли, перенеся более предметные разговоры на другой раз.Надо сказать, что разговор давался Радию Фаритовичу нелегко, хотя бы потому, что решение о разработке Куштау принимал он сам, а теперь пришлось отступать от своей позиции, пусть и до «появления компромисса».Руководитель республики признался, что «эта гора не была для меня сакральной, несмотря на то, что я вырос в этих местах».Присутствующие убедились, что глава РБ умеет признавать ошибки, что в общем-то не каждому чиновнику свойственно. И несмотря на обвинительный тон, в котором большей частью шла встреча, г-н Хабиров держал удар и отвечал на неудобные вопросы весьма искренне.Впрочем, за плечами Радия Хабирова огромный политический опыт - он, работая в управлении внутренней политики в Кремле, видел разные протесты, в том числе в Донбассе и в Крыму. И эта досада, что с эскалацией конфликта он столкнулся на родине, которой надеялся принести только хорошее, похоже, только придавала ему сил.Он не смотрел на собравшихся сверху вниз и не подстраивался под аудиторию, просто был самим собой - человеком, который оказался в сложной ситуации, но надеется ее разрешить.Собравшихся волновала не только судьба Куштау - здесь глава РБ вновь повторил, что дал слово: «нет компромисса - гора не разрабатывается». Масса вопросов касалась поведения чиновников, проявивших себя не в лучшем свете во время переговоров с протестующими, и участь защитников горы, оказавшихся сегодня под арестом.Г-н Хабиров предложил жалобщикам, рассказывающим, как жестоки были с ними стражи порядка, простой житейский совет: «душевно, по-мужски, простить друг друга и закрыть эту историю» или обратиться в прокуратуру.

Политолог Николай Евдокимов отметил, что «на встрече были далеко не все искренние защитники Куштау, однако тон встречи задавали именно искренние сторонники его сохранения».

- Диалог всегда лучше насилия, - вторит главе региона Николай Анатольевич. - Так что я бы оценил эту встречу позитивно. Полагаю, что этот откровенный разговор сгладит резкости, которые допустили все стороны. Хотя ключевые решения и встречи по проблеме, конечно, еще впереди.

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