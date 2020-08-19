Глава Башкирии Радий Хабиров предложил национализировать «Башкирскую содовую компанию» | видео

| 19 авг 2020 | 12:01

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил национализировать «Башкирскую содовую компанию» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале до контрольного пакета акций. Об этом 19 августа руководитель региона заявил в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.





«Предприятие надо спасать. Если акционеры предприятия не видят этого пути, но я ведь тоже акционер, как республика (38,28% акций БСК принадлежит Республике Башкортостан — прим. ИА «Башинформ»), мы должны взять ответственность на себя, и я должен взять ответственность на себя. Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю (до контрольного пакета), и мы уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие что здесь происходит — будем решать его судьбу. Это довольно прибыльное предприятие, очень неплохо получаем прибыль и мы, как государство. В данном случае, переход контрольного пакета к нам и разумное управление предприятием в последующем, может привести, к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие предприятия, его модернизацию», — сказал Хабиров.

«Мы эту ситуацию видим с другим источником сырья. У нас есть еще запас времени определить его», — сказал Хабиров.









При этом Радий Хабиров сообщил, что в случае перехода контроля над «БСК» республике, дальнейшее его развитие планируется на альтернативных источниках сырья.При этом глава республики скептически отнёсся к информации руководства БСК о том, что если в 2024 году не начать выработку нового сырья, предприятие закроется, и времени на разведку и начало разработки совсем мало.

«Это меня и подтолкнуло к такому решению, мы эту ситуацию видим по-другому и поэтому готовы брать на себя ответственность», — подытожил Хабиров.

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Фото: скриншот видео