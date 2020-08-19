Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Глава Башкирии Радий Хабиров предложил национализировать «Башкирскую содовую компанию» | видео

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил национализировать «Башкирскую содовую компанию» | видео

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил национализировать «Башкирскую содовую компанию» | видео

| 19 авг 2020 | 12:01

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил национализировать «Башкирскую содовую компанию» (БСК), увеличив долю республики в уставном капитале до контрольного пакета акций. Об этом 19 августа руководитель региона заявил в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.



«Предприятие надо спасать. Если акционеры предприятия не видят этого пути, но я ведь тоже акционер, как республика (38,28% акций БСК принадлежит Республике Башкортостан — прим. ИА «Башинформ»), мы должны взять ответственность на себя, и я должен взять ответственность на себя. Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю (до контрольного пакета), и мы уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие что здесь происходит — будем решать его судьбу. Это довольно прибыльное предприятие, очень неплохо получаем прибыль и мы, как государство. В данном случае, переход контрольного пакета к нам и разумное управление предприятием в последующем, может привести, к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие предприятия, его модернизацию», — сказал Хабиров.

"Спуска никому не будет": случившееся на шихане Куштау «стоит на контроле» в Генпрокуратуре

Читайте также:

"Спуска никому не будет": случившееся на шихане Куштау «стоит на контроле» в Генпрокуратуре
При этом Радий Хабиров сообщил, что в случае перехода контроля над «БСК» республике, дальнейшее его развитие планируется на альтернативных источниках сырья.
«Мы эту ситуацию видим с другим источником сырья. У нас есть еще запас времени определить его», — сказал Хабиров.
При этом глава республики скептически отнёсся к информации руководства БСК о том, что если в 2024 году не начать выработку нового сырья, предприятие закроется, и времени на разведку и начало разработки совсем мало.


«Это меня и подтолкнуло к такому решению, мы эту ситуацию видим по-другому и поэтому готовы брать на себя ответственность», — подытожил Хабиров.
Читать дальше...


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: