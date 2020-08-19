Радий Хабиров рассказал о бюджетных местах в вузах Башкирии

| 19 авг 2020 | 12:18

Глава Башкирии Радий Хабиров на странице в социальных сетях рассказал о бюджетных местах в республиканских вузах. По словам политика, их число значительно увеличилось. Так, в 2020 году бесплатно образование могут получить 11747 первокурсников, это на 1556 мест больше, чем в прошлые годы.







Отмечается, что число бюджетных места возросло в самых востребованных направлениях, таких как «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Средства массовой информации», «Образование и педагогические науки».

«Понятно, что все места уже заняли будущие студенты. На следующий год у нас большие планы - увеличить количество бюджетных мест, доведем их до 13785 мест. Наши ребята должны учиться здесь – в родной республике. Одновременно движемся в направлении увеличения рабочих мест, чтобы будущие специалисты остались в Башкортостане, дома», — заявил Радий Хабиров.

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