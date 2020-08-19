"Подстава" от "своих": Рустем Ахмадинуров прилюдно задал Хабирову компрометирующий вопрос | видео

Сибай | 19 авг 2020 | 21:33

Глава партии «Единая Россия» в Башкирии Рустем Ахмадинуров припомнил главе республики Радию Хабирову крупные экологические проблемы, возникшие за два года его правления.





Речь зашла об Уральской горно-металлургической компании (УГМК), загрязнявшей воздух, и Башкирской содовой компании (БСК), претендующей на разработку шихана Куштау. Свое мнение Ахмадинуров высказал на инвестиционном сабантуе «Зауралье 2020», проходящем сегодня, 19 августа, в Сибае.

— Природа этих конфликтов понятна. То, что крупный бизнес загрязняет нашу природу. Во втором случае пытался претендовать и срыть одну из красивых гор — шихан. При этом незначительно вкладывает деньги в собственную республику, — сообщил Ахмадинуров и задал главе республики вопрос о том, планирует ли он влиять на этот крупный бизнес.

— Это сложные процессы. Мы работаем с крупным бизнесом. И помимо того, что они платят здесь налоги, строят дороги, созидают, инвестируют, сегодня мы были и на небольшом объекте, туда вкладывались и БСК, и УГМК. Спасибо крупным предприятиям, что они у нас есть, — сказал Хабиров.

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Фото: скрин видео

Прежде чем ответить на вопрос, Хабиров кашлянул и сказал, что «врагов не надо, когда такие друзья есть». Только после этого глава ответил на вопрос Ахмадинурова.