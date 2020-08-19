Власти Башкирии заявили о поиске альтернативных Куштау источников сырья для производства соды

| 19 авг 2020 | 22:11

В Башкирии в ближайшие дни начнут искать альтернативные Куштау источники сырья для производства соды. Об этом сообщил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров корреспонденту РБК Уфа сегодня, 19 августа.







— По всей вероятности, на следующей неделе начнётся работа координационного совещания и будет завершена только тогда, когда будет найдено компромиссное решение. Такое решение будет точно найдено.

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На первом совещании планируется утвердить состав координационного совета. Мы выслушаем все стороны, привлечем экспертов в том числе для обсуждения альтернативных источников: какие они, как далеко, как это повлияет на себестоимость продукции и в итоге на прибыль, — заявил Назаров.