«БСК» показала документы, подтверждающие ее право на разработку шихана Куштау
| 19 авг 2020 | 23:40
АО «Башкирская содовая компания» предоставила на пресс-конференции документы, подтверждающие ее право на разработку шихана Куштау.
Напомним, о том, что «БСК» проведет пресс-конференцию и покажет всю имеющую у нее разрешительную документацию, Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил во время встречи с защитниками Куштау, состоявшейся 17 августа.
В ходе пресс-конференции генеральный директор АО «Сырьевая компания» (входящей в структуру «БСК») Александр Шкурко отметил, что у компании есть полный пакет документов на проведение геологоразведочных работ, в том числе лицензия на пользование недрами, выданная 8 августа 2019 года сроком до 10 августа 2039 года, схема расположения участка недр, положительное экспертное заключение на выполнение геологоразведочных работ, договор аренды лесного участка и проект освоения лесов. Со всеми этими документами участники пресс-конференции свободно смогли ознакомиться.
Как выяснилось, поисково-оценочная стадия геологоразведочных работ на Куштау была проведена в 2016-2019 годах. Было подтверждено, что запасы необходимого сырья на Куштау имеются. Как сообщил Александр Шкурко, по предварительным оценкам месторождение Куштау содержит 316,5 миллиона тонн известняка, из которых 275 миллионов тонн подходят для химической промышленности. Таким образом, запасов сырья может хватить на 150 лет.
Генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов добавил, что до 2010 года в отчетах компании шихан Куштау проходил как непригодный для производства соды, так как он состоит из известняков с высоким содержанием некоторых элементов.
Понимая то, что шихан Торатау для разработки компании не отдадут, «БСК» начала модернизировать производство. Были заменены известково-обжигательные печи, чтобы они могли перерабатывать такое сырье.
Проведение геологоразведочных работ были запланированы на август текущего года. 15-16 августа у подножия Куштау произошли столкновения с защитниками горы. Глава республики Радий Хабиров, прибывший на место столкновений, дал экоактивистам слово, что «БСК» приостановит работы и шихан Куштау разрабатываться не будет до тех пор, пока не будет выработано компромиссное решение, устраивающее и «БСК», и защитников Куштау.
Читайте также:Представители БСК заявили, что документы на разработку Куштау они получили в 2016 году
Во время пресс-конференции Эдуард Давыдов отметил, что пока компромиссного решения он не видит, и объяснил свою позицию. Он сообщил, что вступил в должность генерального директора компании 10 июля 2019 года. На тот момент вопрос с сырьем был решен. Никакими поисками ему заниматься не пришлось. Но когда компания столкнулась с противостоянием со стороны защитников Куштау, он подробно изучил вопрос.
Иного сырья, по словам гендиректора «БСК», в республике нет. Он отметил, что сам в архивах предприятия нашел и прочитал все имеющиеся труды ученых с 1986 года и никаких других месторождений известняка не нашел. Надежду он возлагает на работу координационного совета.
По мнению гендиректора «БСК», в координационный совет должны войти сильные ученые, геологи, которые могли бы найти варианты решения проблемы и подсказать варианты, которые были упущены. В идеале, это должно быть место, где есть запасы известняка, где нет лесов, рек, особо охраняемых зон, не затронуты интересы местного населения, и экономически бы оно спасло завод. Такое решение бы устроило всех. Компания готова рассматривать все варианты. Если же в процессе работы координационный совет придет к тому, что других вариантов нет, Эдуард Давыдов сказал, что компания готова пойти на любые компромиссы и учесть интересы всех жителей республики, в том числе сохранить внешний вид горы, пересадить краснокнижные растения, компенсировать ущерб местному населению.
На сегодняшний день сырья в разрабатываемом карьере хватит компании «БСК» до 2024 года. Чтобы продлить работу, предприятие рассматривает возможность сокращения производства до потребности российского рынка, и так далее, сокращение числа сотрудников, по словам Эдуарда Давыдова, при самом плохом раскладе произойдет в самую последнюю очередь.
Читать дальше...