«БСК» показала документы, подтверждающие ее право на разработку шихана Куштау

| 19 авг 2020 | 23:40

АО «Башкирская содовая компания» предоставила на пресс-конференции документы, подтверждающие ее право на разработку шихана Куштау.



Напомним, о том, что «БСК» проведет пресс-конференцию и покажет всю имеющую у нее разрешительную документацию, Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил во время встречи с защитниками Куштау, состоявшейся 17 августа.







В ходе пресс-конференции генеральный директор АО «Сырьевая компания» (входящей в структуру «БСК») Александр Шкурко отметил, что у компании есть полный пакет документов на проведение геологоразведочных работ, в том числе лицензия на пользование недрами, выданная 8 августа 2019 года сроком до 10 августа 2039 года, схема расположения участка недр, положительное экспертное заключение на выполнение геологоразведочных работ, договор аренды лесного участка и проект освоения лесов. Со всеми этими документами участники пресс-конференции свободно смогли ознакомиться.



Как выяснилось, поисково-оценочная стадия геологоразведочных работ на Куштау была проведена в 2016-2019 годах. Было подтверждено, что запасы необходимого сырья на Куштау имеются. Как сообщил Александр Шкурко, по предварительным оценкам месторождение Куштау содержит 316,5 миллиона тонн известняка, из которых 275 миллионов тонн подходят для химической промышленности. Таким образом, запасов сырья может хватить на 150 лет.



Генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов добавил, что до 2010 года в отчетах компании шихан Куштау проходил как непригодный для производства соды, так как он состоит из известняков с высоким содержанием некоторых элементов.



Понимая то, что шихан Торатау для разработки компании не отдадут, «БСК» начала модернизировать производство. Были заменены известково-обжигательные печи, чтобы они могли перерабатывать такое сырье.



Проведение геологоразведочных работ были запланированы на август текущего года. 15-16 августа у подножия Куштау произошли столкновения с защитниками горы. Глава республики Радий Хабиров, прибывший на место столкновений, дал экоактивистам слово, что «БСК» приостановит работы и шихан Куштау разрабатываться не будет до тех пор, пока не будет выработано компромиссное решение, устраивающее и «БСК», и защитников Куштау.

Компромиссное решение должно быть выработано в ходе работы координационного совета, руководить которым Радий Хабиров поручил первому заместителю премьер-министра правительства РБ Андрею Назарову. В совет должны войти представители содовой компании, защитники горы, авторитетные ученые, экологи, биологи, представители республиканской общественности.Во время пресс-конференции Эдуард Давыдов отметил, что пока компромиссного решения он не видит, и объяснил свою позицию. Он сообщил, что вступил в должность генерального директора компании 10 июля 2019 года. На тот момент вопрос с сырьем был решен. Никакими поисками ему заниматься не пришлось. Но когда компания столкнулась с противостоянием со стороны защитников Куштау, он подробно изучил вопрос.





— Я поднял архив компании, — сказал Эдуард Давыдов. — Первые письма я нашел 1986 года, потом 1989 года, активно писали в 90-е годы, нулевые, до 2010 года — о придании охранного статуса Торатау и Юрактау. Никаких других источников кроме шиханов директора соды не видели. В 2010-2012 появились упоминания о Корановском месторождении в районе Красноусольского. И тут же пошли письма о том, что на территории карьера есть заповедники, много мелких рек, в которых живут редкие виды рыб, рядом редкие растения, обращения местных жителей о том, что там заповедные места, нарушится экосистема. Я посмотрел по карте, там много лесов, действительно очень красивое место. Но там сырья не нашли. Далее идет упоминание про Гумеровское ущелье. Все знают, что это красивейшие места, я сам был там с детьми. Там процентов 90 территории занято лесами, много животных, красивые горные реки. Чтобы оттуда добывать, нужно проложить дорогу, либо автомобильную, либо железнодорожную, надо строить мосты. Там тоже есть сообщество защитников Гумеровского ущелья. Потенциал для протестов, ущерб для окружающей среды громадный.

— Если в рамках работы координационного совета кто-то покажет и предложит то, чего раньше не было, и это будет экономически целесообразно, ради бога. Но пока мы, к сожалению, ничего другого не встречали, — добавил Эдуард Давыдов.









Также есть Худолазское месторождение известняка в Баймакском районе. Мы проводили эксперимент — брали оттуда несколько тысяч тонн известняка на пробу. Там тоже свои проблемы. Нет в мире такой практики, чтобы известняк возили за 500 километров. У нас потребление в сутки пять тысяч тонн. Надо, чтобы ежедневно тысяча вагонов известняка курсировала по железнодорожной ветке, тут железная дорога не выдержит. Прокладывать новую железную дорогу — нет таких прецедентов. Экономически нецелесообразно. Цементный завод, про который все забывают, где работают порядка трех тысяч человек, сразу бы остановился, даже если бы «БСК» какое-то время продержалась. Такой стоимости известняка цементный завод не потянет.Иного сырья, по словам гендиректора «БСК», в республике нет. Он отметил, что сам в архивах предприятия нашел и прочитал все имеющиеся труды ученых с 1986 года и никаких других месторождений известняка не нашел. Надежду он возлагает на работу координационного совета.

По мнению гендиректора «БСК», в координационный совет должны войти сильные ученые, геологи, которые могли бы найти варианты решения проблемы и подсказать варианты, которые были упущены. В идеале, это должно быть место, где есть запасы известняка, где нет лесов, рек, особо охраняемых зон, не затронуты интересы местного населения, и экономически бы оно спасло завод. Такое решение бы устроило всех. Компания готова рассматривать все варианты. Если же в процессе работы координационный совет придет к тому, что других вариантов нет, Эдуард Давыдов сказал, что компания готова пойти на любые компромиссы и учесть интересы всех жителей республики, в том числе сохранить внешний вид горы, пересадить краснокнижные растения, компенсировать ущерб местному населению.



На сегодняшний день сырья в разрабатываемом карьере хватит компании «БСК» до 2024 года. Чтобы продлить работу, предприятие рассматривает возможность сокращения производства до потребности российского рынка, и так далее, сокращение числа сотрудников, по словам Эдуарда Давыдова, при самом плохом раскладе произойдет в самую последнюю очередь.

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Фото: i-gazeta.com