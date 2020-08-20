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Худолазское месторождение в Башкирии выкупила австрийская компания

Худолазское месторождение в Башкирии выкупила австрийская компания

Баймакский район | 20 авг 2020 | 13:08

Австрийская компания по производству керамической плитки Lasselsberger выкупила Худолазское месторождение, Андрей Назаров сообщил порталу «Правда ПФО». Кроме того, об этом накануне заявил генеральный директор «Соды» Эдуард Давыдов.



На Худолазском месторождении добывают известняк, карбонатное сырье для извести. Находится в Баймакском районе Республики Башкортостан, в 8 км от города Сибай.

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— Это на самом деле так. На прошлой неделе была завершена сделка по приобретению компанией Lasselsberger Худолазского месторождения. Я не думаю, что они как собственники готовы его кому-то передавать, они его приобрели для своих нужд. Вариант, что Худолазское месторождение можно использовать [Башкирской содовой компанией], кажется, на первый взгляд, маловероятным. Но, возможно, это будет триумвират — Lasselsberger войдет в консорциум по использованию этого месторождения, — заявил Назаров.
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Источник: ufa1.ru
Фото: echomskufa.ru

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