"Разработка Куштау в моем понимании невозможна": Хабиров провел встречу с защитниками шихана

| 21 авг 2020 | 16:50

В эти секунды в Уфе проходит встреча главы Башкирии Радия Хабирова с защитниками горы Куштау. Во время диалога руководитель региона заявил, что решение о дальнейших действиях должно быть принято не менее чем через две недели, до 4 сентября.



Такой срок Радий Хабиров дал на создание координационного совета и проведение необходимых консультаций. Если решение не будет принято за это время, шихан получит статус особо охраняемой территории, сказал он.







«Даю две недели. Если решение не будет найдено, тогда направлю документы, чтобы придать горе статус особо охраняемой территории. История с Куштау в моем понимании закрыта, разработка ее в моем понимании невозможна», - заявил глава.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram