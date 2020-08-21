Радий Хабиров заявил, что необходимо проверить правовые аспекты приватизации "Соды

| 21 авг 2020 | 17:21

Радий Хабиров поручил проверить правовые аспекты приватизации «Соды». 21 августа глава Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с активистами и защитниками шихана Куштау, сообщил, что по его поручению правительство Башкирии приступило к оценке юридической природы сделки по приватизации «Соды» и возможным фактам нанесения ущерба бюджету РБ в ходе этой сделки и дальнейшего управления предприятием.







«Мы создали юридическую группу по изучению сделки, когда республика потеряла контроль над «Содой», — сказал Хабиров.



Речь идёт о сделке по переходу «Башхиму» контрольного пакета «Соды», которая состоялась в 2013 году.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram