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Радий Хабиров заявил, что необходимо проверить правовые аспекты приватизации "Соды
| 21 авг 2020 | 17:21
Радий Хабиров поручил проверить правовые аспекты приватизации «Соды». 21 августа глава Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с активистами и защитниками шихана Куштау, сообщил, что по его поручению правительство Башкирии приступило к оценке юридической природы сделки по приватизации «Соды» и возможным фактам нанесения ущерба бюджету РБ в ходе этой сделки и дальнейшего управления предприятием.
«Мы создали юридическую группу по изучению сделки, когда республика потеряла контроль над «Содой», — сказал Хабиров.
Речь идёт о сделке по переходу «Башхиму» контрольного пакета «Соды», которая состоялась в 2013 году.
Также Радий Хабиров сообщил, что по истечении двухнедельного срока, в случае отсутствия компромисса с БСК по разработке горы Куштау, который сам глава республики назвал невозможным, он направит документы в соответствующие инстанции о наделении Куштау, наравне с Торатау и Юрактау, статусом особо-охраняемой природной территории (ООПТ). Читать дальше...