Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров заявил, что необходимо проверить правовые аспекты приватизации "Соды

Радий Хабиров заявил, что необходимо проверить правовые аспекты приватизации "Соды

Радий Хабиров заявил, что необходимо проверить правовые аспекты приватизации "Соды

| 21 авг 2020 | 17:21

Радий Хабиров поручил проверить правовые аспекты приватизации «Соды». 21 августа глава Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с активистами и защитниками шихана Куштау, сообщил, что по его поручению правительство Башкирии приступило к оценке юридической природы сделки по приватизации «Соды» и возможным фактам нанесения ущерба бюджету РБ в ходе этой сделки и дальнейшего управления предприятием.



«Мы создали юридическую группу по изучению сделки, когда республика потеряла контроль над «Содой», — сказал Хабиров.

Речь идёт о сделке по переходу «Башхиму» контрольного пакета «Соды», которая состоялась в 2013 году.

"Разработка Куштау в моем понимании невозможна": Хабиров провел встречу с защитниками шихана

Читайте также:

"Разработка Куштау в моем понимании невозможна": Хабиров провел встречу с защитниками шихана
Также Радий Хабиров сообщил, что по истечении двухнедельного срока, в случае отсутствия компромисса с БСК по разработке горы Куштау, который сам глава республики назвал невозможным, он направит документы в соответствующие инстанции о наделении Куштау, наравне с Торатау и Юрактау, статусом особо-охраняемой природной территории (ООПТ).
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: