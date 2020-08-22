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Радий Хабиров сообщил о запуске санитарной авиации в Башкирии

Радий Хабиров сообщил о запуске санитарной авиации в Башкирии

| 22 авг 2020 | 11:29

В Башкирии начала свою работу санитарная авиация. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях. Пока что в столице работает только две вертолетные площадки, а именно в перинатальном центре на улице Аврора и около клиники БГМУ на улице Зорге. Отмечается, что идет строительство третьей точки на территории ожогового центра. 



Также Радий Хабиров отметил, что санавиация позволит оказать своевременную медицинскую помощь в самых тяжких случаях.

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«Купили вертолёт, полностью оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием. Вчера на нем перевезли тяжёлую пациентку из Янаула - женщину в срочном порядке госпитализировали в одну из клиник Уфы. Теперь за ее жизнь борются специалисты. Работать санавиация будет круглосуточно, по мере необходимости. Помешать вылетам может только непогода. Республика у нас большая, расстояния огромные. С помощью санавиации мы сократим время в пути и вовремя окажем помощь. Ведь главнее человеческой жизни и здоровья ничего нет», — рассказал Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: с личной страницы Радия Хабирова

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