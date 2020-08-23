"Разработка БСК шихана Куштау "было ошибкой": Хабиров дал интервью журналисту Алексею Пивоварову

| 23 авг 2020 | 19:47

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью известному журналисту Алексею Пивоварову рассказал, что его решение о разработке шихана Куштау «Башкирской содовой компанией» (БСК), о котором стало известно еще в декабре прошлого года, «было ошибкой, и теперь он думает по-другому». Об этом сообщил журналист в своей передаче на YouTube-канале «Редакция» сегодня, 23 августа.



Также Пивоваров поделился мыслями и о защитниках Куштау, которые выходили на акции протеста против решения Хабирова.







— То, что люди выходят на улицы отстаивать свои интересы, это единовременное свидетельство проблемы и прогресса. Проблемы — потому что другие институты обратной связи, кроме как выхода на уличные протесты, в России уже не работают. Прогресса — потому что люди начинают ощущать себя не населением, а обществом, а страну вокруг — своей. Возникает чувство коллективной ответственности, когда твоя улица, соседний лес или гора ни чьи-то там, [как] поехал на пикник и намусорил, а наши, и мы будем их защищать как свое, — отметил журналист.









«Башкирская содовая компания», напомним, планировала добывать на территории Куштау известняк для производства. Активисты выступили против этого решения, поскольку опасались, что своими действия предприятие уничтожит шихан, как это уже случилось с другим — Шахтау. На их сторону встала и организация «Гринпис». В ней отметили, что на территории Куштау ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Башкирии, России и Международного союза охраны природы.

Хабиров в итоге пошел на попятную и заявил на встрече с защитниками Куштау, что шихан разрабатывать не будут.

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