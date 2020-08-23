"Разработка БСК шихана Куштау "было ошибкой": Хабиров дал интервью журналисту Алексею Пивоварову
| 23 авг 2020 | 19:47
Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью известному журналисту Алексею Пивоварову рассказал, что его решение о разработке шихана Куштау «Башкирской содовой компанией» (БСК), о котором стало известно еще в декабре прошлого года, «было ошибкой, и теперь он думает по-другому». Об этом сообщил журналист в своей передаче на YouTube-канале «Редакция» сегодня, 23 августа.
Также Пивоваров поделился мыслями и о защитниках Куштау, которые выходили на акции протеста против решения Хабирова.
— То, что люди выходят на улицы отстаивать свои интересы, это единовременное свидетельство проблемы и прогресса. Проблемы — потому что другие институты обратной связи, кроме как выхода на уличные протесты, в России уже не работают. Прогресса — потому что люди начинают ощущать себя не населением, а обществом, а страну вокруг — своей. Возникает чувство коллективной ответственности, когда твоя улица, соседний лес или гора ни чьи-то там, [как] поехал на пикник и намусорил, а наши, и мы будем их защищать как свое, — отметил журналист.
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Хабиров в итоге пошел на попятную и заявил на встрече с защитниками Куштау, что шихан разрабатывать не будут.
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