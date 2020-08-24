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Хабиров призвал чиновников быть готовыми к повышению заболеваемости коронавирусом

Хабиров призвал чиновников быть готовыми к повышению заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 24 авг 2020 | 10:30

Сегодня, 24 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился к присутствующим чиновникам с просьбой быть готовыми к повышению заболеваемости коронавирусом. По словам главы, этого стоит ожидать, так как 1 сентября начнется полноценный учебный год.



«Считайте, что 1 сентября наступает для нас совершенно новый эпидемиологический сезон. Я это вам не истерически говорю, а спокойно призываю понять одну вещь: с приходом в закрытые помещения большого количества людей – порядка 900 тысяч детей и 65 тысяч учителей и воспитателей – мы должны приготовиться к тому, что пойдут случаи заражения», - предупреждает он.

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Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов и районов вступить в новый период с осторожностью, чтобы инкубационный период прошел в первые 2-3 недели учебы. Также руководитель региона отметил, что проживание в общежитиях вузов будет минимизировано.

«Мы первые курсы запустили (в общежития – прим. авт.) и последние курсы магистратуры. Какое-то время посмотрим. Я не думаю, что нас ждут простые времена, но их мы должны спокойно и уверенно встретить», - подытожил он.
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Источник: gorobzor.ru

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