Радий Хабиров попросил не давить на родителей по вопросу приобретения единой школьной формы

| 24 авг 2020 | 11:03

В Башкирии вводят единую школьную форму. Подробности проекта сообщили на совещании в правительстве РБ.







Как отметил министр образования РБ Айбулат Хажин, определены пилотные районы для введения школьной формы единого образца — Федоровский, Абзелиловский, Благоварский, Янаульский, Альшеевский и Гафурийский. Введение такой формы будет осуществляться поэтапно. С нового учебного года проекте примут участие около 11 тысяч школьников с 1-го по 5-й классы. В настоящее время 32 процента родителей из пилотных районов уже приобрели новую школьную форму на специальных выездных ярмарках.

— Попрошу глав этих шести районов — внимательно вникните, — поручил Глава Башкирии Радий Хабиров. — Не передавливайте. Родители если не хотят, то давить не надо. Это здорово, когда школьники одеты красиво, причем форма — наша, это наш пошив, не китайское производство, которое Роспотребнадзор часто не пропускает из-за качества волокна и ткани. Людям надо это объяснить спокойно, аккуратно. И важно, чтобы доплаты нуждающимся семьям на закупку одежды, до них дошли. В целом, спешить некуда. Посмотрим этот год: если пойдет, и другие муниципалитеты начнут присоединяться.

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