Хабиров разнес чиновника за внешний вид во время оперативного совещания

| 24 авг 2020 | 11:24

Сегодня, 24 августа, во время очередного оперативного совещания глава Башкирии накинулся на одного из своих подчиненных. Он указал, что совещание с главами районов и членами правительства смотрят сотни людей и это главное деловое событие в начале каждой недели. Но кто-то из чиновников сидел в неподобающем виде.







- Я никогда не сидел перед вами в футболке, или в куртке. Вы свое поведение подкорректируйте, пожалуйста, ладно? Я вам не школьный учитель, чтобы замечания делать. Мне кажется взрослые люди вы здесь. Будьте любезны, приходить на мои мероприятия одевшись сообразно этому мероприятию. Подчеркиваю, это главное деловое событие, - заявил Радий Хабиров.

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О том, кто же из чиновников появился на совещании в неподобающем виде, глава Башкирии тактично умолчал.