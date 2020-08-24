Расих Хамитов назначен советником Главы Башкирии по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности
аппарат Правительства Республики Башкортостан | 24 авг 2020 | 12:48
Глава Башкирии Радий Хабиров после истории с «Башкирской содовой компанией» и остановкой промышленной разработки шихана Куштау назначил себе нового советника – Расиха Хамитова. Он будет курировать вопросы использования природных ресурсов и экологической безопасности на общественных началах. Распоряжение о назначении было опубликовано на портале правовой информации 24 августа.
Расиху Хамитову 69 лет. Он родился в деревне Яратово Баймакского района. Заслуженный металлург Башкирии. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Носова, Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкирии. В 2007 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при президенте России.
С 2017 года Хамитов является президентом Фонда развития горно-геологического наследия, образования и бизнеса «Башнедра».
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