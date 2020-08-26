Владимир Путин высказался о ситуации с шиханом Куштау и БСК

| 26 авг 2020 | 19:35

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны в прямом эфире высказался о ситуацию с башкирскими шиханами. Он отметил, что деньги, зарабатываемые компанией, не инвестируются в развитие региона.







«Людей волнует наличие рабочих мест, но не только это. Волнуют и духовные ценности, и вопросы, связанные с природной средой, с охраной окружающей среды. Компания БСК – контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлому году 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей. Где деньги? В офшорах. На дивиденд в 2018 годы 12,3 млрд рублей – сколько это от чистой прибыли? 106 процентов. В 2019 году – 107 процентов от чистой прибыли. Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию. Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна. Но если вы зарабатываете в России, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях, о будущих рабочих местах. Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода. Бесконтрольное выкачивание денег – это такая печальная история», - сказал президент.









Помимо этого он попросил правительство РФ совместно с руководством РБ заняться этой ситуацией, а также поручил прокуратуре провести проверку законности сделки, в результате которой госпакет был размыт.Напомним, ранее шихан планировала разработать «Башкирская содовая компания». Местные экоактивисты выступили против разработки Куштау «БСК». Радий Хабиров на встрече с защитниками горы заявил, что объекту придадут статус особо охраняемого. Свои слова он подтвердил в диалоге с журналистом Алексеем Пивоваровым. Прямой диалог с экоактивистами глава республики начал во время акции у подножия Куштау.

Помимо прочего, на оперативке в правительстве региона Радий Хабиров заявил, что властям необходимо взять предприятие под собственную ответственность. Особо глава подчеркнул, что юристам нужно изучить документы БСК на предмет ущерба правительству республики.

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Фото: pixabay.com