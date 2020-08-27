Радий Хабиров высказался о ситуации вокруг БСК: "Абсолютно неадекватное поведение акционеров"

| 27 авг 2020 | 09:37

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире на телеканале Россия-24 заявил, что руководство республики уже направило обращение в прокуратуру о незаконности действий АО «Башкирская содовая компания».



«Мы уже направили в прокуратуру обращение о том, что, на наш взгляд, эта сделка незаконная, несправедливая. Республике нанесен ущерб – этим будут заниматься коллеги из прокуратуры, – но ущерб мы оцениваем более чем в несколько десятков миллиардов рублей. Совершенно точно – и президент об этом сказал – деньги практически выметались из предприятия, много вопросов и к экологическим проблемам предприятия. Практически не давались деньги на развитие города, где расположено предприятие», - говорит глава.









Помимо этого Радий Хабиров рассказал, что «размытие» государственной доли акций началось в 2007 году – именно тогда, по его словам, пришли люди, которые стремились к тому, что госпакет перестал быть контрольным. Так, совершив ряд сделок, компания добилась того, что к сегодняшнему моменту доля государства составляет лишь 38 процентов, республика потеряла 24 процента своих акций.

«Мы когда анализировали, действительно, предлагался цивилизованный способ. Акционеры компании проявляли абсолютно неадекватное поведение в плане будущего предприятия, и буквально два дня назад они угрожали тем, что, если им не отдадут Куштау, предприятие начнут сокращать. Поэтому мы начали вникать гораздо глубже. Мы создали несколько дней назад юридическую группу, которая проанализировала суть сделок. К ним у нас в республике всегда было очень неоднозначное отношение, людей это всегда раздражало. У нас все в республике очень признательны президенту, это такая поддержка людей, которые стремились к справедливости. То, что принадлежит государству должно принадлежать государству. <…> Подчеркиваю – это целый ряд сделок, это большая история юридическая, совершенно, я бы сказал, феерическая, очень много документов надо изучать», - заключил он.









На вопрос журналиста о том, кто является конечными бенефициарами компании, Радий Хабиров ответил, перечислив фамилии: Пяткин, Харисов, Черников и Исламов.Напомним, ранее глава региона прокомментировал речь Владимира Путина на своей странице Вконтакте. Также ГорОбзор.ру передавал, что президент страны высказался о непростой ситуации на сегодняшнем совещании с членами Правительства РФ.«Башкирская содовая компания» планировала разработать шихан Куштау. Местные экоактивисты выступили против разработки Куштау «БСК». Радий Хабиров на встрече с защитниками горы заявил, что объекту придадут статус особо охраняемого. Свои слова он подтвердил в диалоге с журналистом Алексеем Пивоваровым. Прямой диалог с экоактивистами глава республики начал во время акции у подножия Куштау.

Помимо прочего, на оперативке в правительстве региона Радий Хабиров заявил, что властям необходимо взять предприятие под собственную ответственность. Особо глава подчеркнул, что юристам нужно изучить документы БСК на предмет ущерба правительству республики.

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