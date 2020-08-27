Радий Хабиров высказался о ситуации вокруг БСК: "Абсолютно неадекватное поведение акционеров"
| 27 авг 2020 | 09:37
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире на телеканале Россия-24 заявил, что руководство республики уже направило обращение в прокуратуру о незаконности действий АО «Башкирская содовая компания».
Помимо этого Радий Хабиров рассказал, что «размытие» государственной доли акций началось в 2007 году – именно тогда, по его словам, пришли люди, которые стремились к тому, что госпакет перестал быть контрольным. Так, совершив ряд сделок, компания добилась того, что к сегодняшнему моменту доля государства составляет лишь 38 процентов, республика потеряла 24 процента своих акций.
Напомним, ранее глава региона прокомментировал речь Владимира Путина на своей странице Вконтакте. Также ГорОбзор.ру передавал, что президент страны высказался о непростой ситуации на сегодняшнем совещании с членами Правительства РФ.
«Башкирская содовая компания» планировала разработать шихан Куштау. Местные экоактивисты выступили против разработки Куштау «БСК». Радий Хабиров на встрече с защитниками горы заявил, что объекту придадут статус особо охраняемого. Свои слова он подтвердил в диалоге с журналистом Алексеем Пивоваровым. Прямой диалог с экоактивистами глава республики начал во время акции у подножия Куштау.
Помимо прочего, на оперативке в правительстве региона Радий Хабиров заявил, что властям необходимо взять предприятие под собственную ответственность. Особо глава подчеркнул, что юристам нужно изучить документы БСК на предмет ущерба правительству республики.
Читать дальше...