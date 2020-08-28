Коронавирус в Башкирии | 28 авг 2020 | 21:33

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в правила самоизоляции в Башкирии. Об этом сообщается на официальном сайте Главы региона.



Согласно нововведению, отменяется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет а также для лиц, которые имеют различные хронические заболевания.







До 31 августа 2020 года детям до 17 лет запрещено находиться в общественных местах с 22:00 до 10:00 без сопровождения взрослых, также продолжают свою работу дежурные группы в детских садах с численностью не более 15 детей.



С 1 сентября детские сады, школы, организации дошкольного образования, детские кружки и секции начинают работать в обычном режиме.



В профессиональных образовательных организациях с 1 сентября очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых и выпускных курсов. Для остальных курсов начинается учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания. Со 2 октября все студенты колледжей будут учиться очно, в том числе при чередовании с дистанционным обучением.



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В вузах с 1 сентября по 1 ноября очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, остальные курсы – дистанционно. Со 2 ноября до окончания первого семестра студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры перейдут на дистанционный режим. Остальные курсы начнут учиться очно, в том числе с заселением в общежития.