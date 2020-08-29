Радий Хабиров рассказал в социальной сети о планах по реконструкции мостов

| 29 авг 2020 | 13:41

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах по реконструкции мостов в республике. На данный момент отремонтировать необходимо 162 объекта, пишет руководитель региона на своей странице Вконтакте.



«Мы очень надеемся, что федеральная программа реконструкции и ремонта существующих мостов заработает, и мы отправили заявки на реконструкцию 162 мостов у нас в республике», - пишет он.









Особо глава подчеркнул ситуацию в Уфе – здесь необходимо построить как минимум три моста – в Кузнецовском затоне, в створе улицы Интернациональной и при Восточном выезде – так как город расположен на полуострове. Помимо этого, две переправы в столице находятся в предаварийном состоянии – Затонский мост и мост, ведущий в Шакшу.



Радий Хабиров также напомнил, что в прошлом году при федеральной поддержке началось строительство вставки между старым и новым мостами через Белую. Длина новой постройки – 680 метров, на ней предусмотрены 3 дорожные полосы по 3,75 метра. Сегодня строительство идет полным ходом, и открыть движение транспорта здесь планируют до конца 2021 года.

«Я помню этот мост [через Белую] еще со студенческих лет. Любили гулять там по вечерам – изредка, когда было время. А с появлением фотоаппаратов – и фотографироваться. Особенно на закате, с видом на Белую… С каждым годом нагрузка на него становилась все больше и больше», - поделился воспоминаниями глава.

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Фото: Радий Хабиров | VK