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Радий Хабиров рассказал в социальной сети о планах по реконструкции мостов

Радий Хабиров рассказал в социальной сети о планах по реконструкции мостов

| 29 авг 2020 | 13:41

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах по реконструкции мостов в республике. На данный момент отремонтировать необходимо 162 объекта, пишет руководитель региона на своей странице Вконтакте.

«Мы очень надеемся, что федеральная программа реконструкции и ремонта существующих мостов заработает, и мы отправили заявки на реконструкцию 162 мостов у нас в республике», - пишет он.


Особо глава подчеркнул ситуацию в Уфе – здесь необходимо построить как минимум три моста – в Кузнецовском затоне, в створе улицы Интернациональной и при Восточном выезде – так как город расположен на полуострове. Помимо этого, две переправы в столице находятся в предаварийном состоянии – Затонский мост и мост, ведущий в Шакшу.

Радий Хабиров также напомнил, что в прошлом году при федеральной поддержке началось строительство вставки между старым и новым мостами через Белую. Длина новой постройки – 680 метров, на ней предусмотрены 3 дорожные полосы по 3,75 метра. Сегодня строительство идет полным ходом, и открыть движение транспорта здесь планируют до конца 2021 года.

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«Я помню этот мост [через Белую] еще со студенческих лет. Любили гулять там по вечерам – изредка, когда было время. А с появлением фотоаппаратов – и фотографироваться. Особенно на закате, с видом на Белую… С каждым годом нагрузка на него становилась все больше и больше», - поделился воспоминаниями глава.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Радий Хабиров | VK

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