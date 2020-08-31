Главная » Политика » В Башкирии с 1 сентября заработают кинотеатры, бани и сауны
В Башкирии с 1 сентября заработают кинотеатры, бани и сауны
| 31 авг 2020 | 10:28
В Башкортостане с 1 сентября начнут работать кинотеатры, сауны и бани. Об этом на оперативном совещании в Правительстве региона заявил Глава республики.
«С завтрашнего дня начинают работать кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте. Пусть люди ходят и приобщаются к здоровому образу жизни.
Амина Ивниевна (Шафикова), я жду от вас предложений по театральному сезону. Я вполне допускаю, что его можно начинать. Мы оставляем основное ограничение — чтобы мы по много не собирались», — отметил Радий Хабиров.