В Башкирии с 1 сентября заработают кинотеатры, бани и сауны

| 31 авг 2020 | 10:28

В Башкортостане с 1 сентября начнут работать кинотеатры, сауны и бани. Об этом на оперативном совещании в Правительстве региона заявил Глава республики.







«С завтрашнего дня начинают работать кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте. Пусть люди ходят и приобщаются к здоровому образу жизни.



Амина Ивниевна (Шафикова), я жду от вас предложений по театральному сезону. Я вполне допускаю, что его можно начинать. Мы оставляем основное ограничение — чтобы мы по много не собирались», — отметил Радий Хабиров.

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Стоит отметить, что на 9 часов 31 августа в регионе зарегистрировано 32 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.



