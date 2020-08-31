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В Башкирии с 1 сентября заработают кинотеатры, бани и сауны

В Башкирии с 1 сентября заработают кинотеатры, бани и сауны

| 31 авг 2020 | 10:28

В Башкортостане с 1 сентября начнут работать кинотеатры, сауны и бани. Об этом на оперативном совещании в Правительстве региона заявил Глава республики.



«С завтрашнего дня начинают работать кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте. Пусть люди ходят и приобщаются к здоровому образу жизни.

Амина Ивниевна (Шафикова), я жду от вас предложений по театральному сезону. Я вполне допускаю, что его можно начинать. Мы оставляем основное ограничение — чтобы мы по много не собирались», — отметил Радий Хабиров.

Радий Хабиров высказался о смягчении режима повышенной готовности

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Источник: gtrk.tv

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