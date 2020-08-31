Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии количество смертельных аварий начинает превышать нормы

В Башкирии количество смертельных аварий начинает превышать нормы

В Башкирии количество смертельных аварий начинает превышать нормы

| 31 авг 2020 | 10:45

Сегодня, 31 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился к руководителю госкомитета РБ по транспорту Алану Марзаеву.



Глава республики отметил, что количество смертельных аварий на сегодняшний день уже начинает превышать нормы – при том, что к концу года власти планировали увидеть показатель менее 400 смертей в ДТП за 12 месяцев.

Радий Хабиров высказался о смягчении режима повышенной готовности

Читайте также:

Радий Хабиров высказался о смягчении режима повышенной готовности
«280 погибших за восемь месяцев. У вас там пропорции не очень хорошие. Мы по федеральному проекту отличники – там все хорошо, практически лучшие в ПФО. Но мы с вами договаривались, что в этот год должно быть не более 400 человек [погибших в ДТП], а вы уже выбиваетесь из графика. Я эти цифры тоже не с потолка взял, мы же анализировали их. Я прошу, занимайтесь этим вопросом. Там, где мы работаем, у нас все получается. Так бывает, конечно, что люди сами летают и разбиваются – безжалостно штрафовать! Пока целой культуры вождения в республике не появится, занимайтесь этим вопросом с утра до вечера. Я это так не оставлю, и когда год завершать мы будем, и вы мне будете докладывать, я чьей-то крови буду просить», - заключил глава.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: