В Башкирии количество смертельных аварий начинает превышать нормы

| 31 авг 2020 | 10:45

Сегодня, 31 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился к руководителю госкомитета РБ по транспорту Алану Марзаеву.







Глава республики отметил, что количество смертельных аварий на сегодняшний день уже начинает превышать нормы – при том, что к концу года власти планировали увидеть показатель менее 400 смертей в ДТП за 12 месяцев.

«280 погибших за восемь месяцев. У вас там пропорции не очень хорошие. Мы по федеральному проекту отличники – там все хорошо, практически лучшие в ПФО. Но мы с вами договаривались, что в этот год должно быть не более 400 человек [погибших в ДТП], а вы уже выбиваетесь из графика. Я эти цифры тоже не с потолка взял, мы же анализировали их. Я прошу, занимайтесь этим вопросом. Там, где мы работаем, у нас все получается. Так бывает, конечно, что люди сами летают и разбиваются – безжалостно штрафовать! Пока целой культуры вождения в республике не появится, занимайтесь этим вопросом с утра до вечера. Я это так не оставлю, и когда год завершать мы будем, и вы мне будете докладывать, я чьей-то крови буду просить», - заключил глава.

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