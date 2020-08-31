В Башкирии могут запретить наличный расчет за питание

| 31 авг 2020 | 10:54

Карта школьника в Башкортостане пока не работает, как было задумано ранее. Глава региона Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве заявил, что к нему поступает информация, что ею нельзя, например, расплатиться за питание в школьных буфетах.







«Мы договаривались, что карта школьника будет средством оплаты в буфетах. Не работает эта история, как мне доложили, не хотят безналичным образом рассчитываться. Я пойду на то, чтобы запретить в школах наличный расчет. Если по нормальному не понимают операторы наши (предприятия, которые занимаются школьным питанием – прим. ред.), то мы запретим и будем штрафовать», — сказал глава региона.

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