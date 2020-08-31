Радий Хабиров назвал чистый и опрятный город Башкирии

Сибай | 31 авг 2020 | 11:41

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал Сибай «опрятным и чистым городом» Башкирии. Отметим, там недавно проводили инвестиционный форум. У руководителя республики была возможность лично убедиться в этом.







Радий Хабиров выразил благодарность мэру Сибая Рустему Афзалову за то, как город встретил участников форума. Глава республики отметил, что мероприятие прошло с «хорошим настроением». Сибай порадовал своей чистотой, опрятностью и доброжелательной атмосферой.

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Фото: скрин видео gtrk.tv

Радию Хабирову понравились «нарядные» улицы города. Он уверен, что они также внесли свой вклад в то, что форум прошел с «хорошим настроением». Глава республики рассказал, что в Сибае ему с гордостью продемонстрировали первую улицу с гранитными бордюрами.