Радий Хабиров назвал чистый и опрятный город Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал Сибай «опрятным и чистым городом» Башкирии. Отметим, там недавно проводили инвестиционный форум. У руководителя республики была возможность лично убедиться в этом.
Радий Хабиров выразил благодарность мэру Сибая Рустему Афзалову за то, как город встретил участников форума. Глава республики отметил, что мероприятие прошло с «хорошим настроением». Сибай порадовал своей чистотой, опрятностью и доброжелательной атмосферой.
Радию Хабирову понравились «нарядные» улицы города. Он уверен, что они также внесли свой вклад в то, что форум прошел с «хорошим настроением». Глава республики рассказал, что в Сибае ему с гордостью продемонстрировали первую улицу с гранитными бордюрами. Читать дальше...