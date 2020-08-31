В Башкирии закон о "тихом часе" депутаты примут в сентябре

| 31 авг 2020 | 17:48

В сентябре депутаты Курултая примут закон, который запрещает проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах и общежитиях с 13 до 15 часов. Как рассказал председатель Госсобрания, ввести «тихий час» нас просят в основном родители малолетних детей, которые из-за шумных ремонтных работ не могут организовать полноценный дневной сон. Если с соседями обычно еще можно договориться, то убедить сделать перерыв нанятую бригаду затруднительно.







— На сайте Государственного собрания состоялось общественное обсуждение законопроекта «о тихом часе», — прокомментировал председатель парламента Константин Толкачев. — Мы получили от граждан ряд замечаний и предложений. Кроме того, поправки были предложены депутатами. Доработанный законопроект после рассмотрения профильным комитетом планируется вынести на сентябрьское заседание Государственного собрания.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Для нарушителей спокойствия в «тихий час» предлагается ввести штрафы: для граждан — от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Для новостроек делается исключение. По словам Толкачева, новоселам требуется время на обустройство, поэтому «тихого часа» в новых домах не будет полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Запрет не будет распространяться и на особые случаи — такие, как ликвидация аварии или неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности граждан.