В Башкирии закон о "тихом часе" депутаты примут в сентябре
| 31 авг 2020 | 17:48
В сентябре депутаты Курултая примут закон, который запрещает проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах и общежитиях с 13 до 15 часов. Как рассказал председатель Госсобрания, ввести «тихий час» нас просят в основном родители малолетних детей, которые из-за шумных ремонтных работ не могут организовать полноценный дневной сон. Если с соседями обычно еще можно договориться, то убедить сделать перерыв нанятую бригаду затруднительно.
— На сайте Государственного собрания состоялось общественное обсуждение законопроекта «о тихом часе», — прокомментировал председатель парламента Константин Толкачев. — Мы получили от граждан ряд замечаний и предложений. Кроме того, поправки были предложены депутатами. Доработанный законопроект после рассмотрения профильным комитетом планируется вынести на сентябрьское заседание Государственного собрания.
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