"Это лето стало почти фильмом ужасов": Хабиров поделился впечатлениями о прошедшем лете

| 31 авг 2020 | 18:50

Радий Хабиров честно признался о своих впечатлениях о прошедшем лете. Самое теплое и солнечное время года прошло в 2020 совсем непросто. Глава Башкирии отметил, что в этом году республике и ему самому пришлось пройти через многое.







На встрече с медицинскими инспекторами одна из студенток задала Главе региона каверзный вопрос из школьной программы – как я провёл лето. Радий Хабиров честно отметил, что это лето стало почти фильмом ужасов. Республике пришлось столкнуться и с опасным вирусом, и с проблемами экологии, и с вопросом гражданских прав.

Есть такой фильм ужасов –«Я знаю, как вы провели это лето». Вот у меня примерно так. Может быть, и не как в фильме ужасов, конечно, но невероятно тяжелое. Оно было тяжелое и для вас, оно для людей наших, для жителей республики, для страны невероятно тяжелое во всех смыслах. Сложное лето было, но самое главное, что все живы, работаем, головы не опустили, поднаторели, стали опытнее. Мне кажется, в республике многие почувствовали товарищеское плечо. Я бы не хотел, чтобы такое лето повторялось, честное слово.

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